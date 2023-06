Ibanez cerca squadra in Premier, la Roma ha fissato il prezzo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Roger Ibanez è destinato a salutare la Roma. Ma non entro il 30 giugno per sistemare i conti con la Uefa, come si pensava fino a qualche settimana fa.

Per quell’obiettivo Pinto ha scelto di fare plusvalenze utilizzando i giovani del vivaio e alcuni esuberi che avevano mercato. E questa settimana sarà decisiva in tal senso: Volpato e Missori sono in attesa di passare al Sassuolo, con la Roma che incasserà quei 10 milioni di euro che metteranno a posto il settlement agreement.

Pinto spera di sbloccare gli affari che riguardano Carles Perez (trattativa incagliata col Celta Vigo, che gioca al ribasso) e Bryan Reynolds, che vorrebbe restare al Westerloo ma che ha offerte anche da altri club più prestigiosi in Belgio.

Subito dopo si aprirà una fase nuova del mercato romanista, sia in uscita che in entrata. L’addio di Ibanez, che sembra ancora scontato, potrebbe finanziare operazioni in ingresso: il difensore ha ormai accettato l’idea di lasciare Trigoria dopo aver saputo che il club ha intenzione di fare cassa con la sua cessione.

L’agente lo sta offrendo soprattutto in Premier League, dove sembra avere qualche estimatore pronto a spendere per averlo. La Roma spera di ricavarci almeno 20-25 milioni di euro, soldi che sarebbe ben felice di reinvestire su altri ruoli, come quello del mediano o del centravanti.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport