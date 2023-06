Taylor resta al suo posto: la Uefa lo conferma tra gli arbitri d’Elite

NOTIZIE AS ROMA – Niente stop e niente “retrocessione” nelle gerarchie degli arbitri per Anthony Taylor, il contestatissimo fischietto inglese che ha diretto Siviglia-Roma, la finale di Europa League, tra errori evidenti (vedi il tocco di mano di Fernando in area) e un atteggiamento generale che non è piaciuto a Mourinho.

L’allenatore della Roma, infatti, ha contestato il direttore di gara e successivamente e stato squalificato per quattro turni. Taylor, dunque, la passa liscia. E resta al suo posto.

La Uefa, infatti, ha ufficializzato la lista degli arbitri europei confermando il 44enne nella categoria Men Elite, la più prestigiosa, quella che permette di dirigere la partite di Champions League ma anche le più importanti delle altre competizioni.

Tra i 31 arbitri della Men Elite figurano gli italiani Davide Massa e Daniele Orsato, mentre l’altro fischietto inglese è Michael Oliver.

