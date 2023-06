La Roma si rifà le fasce

AS ROMA NEWS – Dopo aver sistemato la difesa con il ritorno, ormai imminente, di Diego Llorente, Tiago Pinto è al lavoro per dare nuova linfa vitale alle fasce laterali.

La corsia destra sembra ormai a posto: resterà Celik e molto probabilmente anche Zalewski, mentre Karsdorp è nuovamente sul mercato. L’olandese ha diversi estimatori all’estero, e la Roma punta a fare cassa.

Lo sostituirà Kristensen, 26 anni il prossimo luglio, terzino destro danese che ha già trovato l’intesa totale con il club giallorosso. Le trattative con il Leeds sono a un ottimo punto, e tra mercoledì e giovedì arriverà l’attesa fumata bianca: l’affare sarà in prestito con diritto di riscatto, ma si sta lavorando sulle cifre.

Anche la fascia sinistra potrebbe presto avere delle novità importanti: gli arabi dell’Al Ahli hanno messo Spinazzola nel mirino, e potrebbero convincere sia la Roma che il terzino a suon di milioni di euro. Tiago Pinto non vorrebbe privarsi del giocatore a cuor leggero, ma davanti a un’offerta interessante si siederà a trattare.

Per colmare il vuoto lasciato su quella corsia in caso di cessione di Spinazzola c’è una pista che porta in Premier League, e più precisamente al Tottenham: Mourinho infatti sarebbe felice di allenare di nuovo Ben Davies, 30 anni, valutato una quindicina di milioni e che potrebbe rientrare in uno scambio con Ibanez.

Il gallese quest’anno ha giocato titolare negli Spurs, chiudendo la stagione con 31 presenze, 2 assist e 2 gol. Ha il contratto in scadenza nel 2025.

Fonti: Leggo / Il Romanista / La Repubblica / Gazzetta dello Sport