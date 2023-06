“ON AIR!” – CIARDI: “Se la Roma riuscisse a prendere Icardi, con Dybala coppia da 30 gol”, PUGLIESE: “Ottima partenza sul mercato”, ROSSI: “Frattesi? Con i suoi soldi compriamo uno che si comporta diversamente”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Quando gli arabi riusciranno a prendere uno forte forte ma non a fine carriera, a quel punto quello funzionerà come cartina tornasole per gli altri. E una volta che ci vanno i primi 5-6, è finita…perchè poi andranno a giocare tutti là. E sai come andrà a finire? Che la Uefa farà partecipare alla Champions anche le squadre arabe…vogliamo scommettere che entro tre anni si comincerà a parlare della partecipazione delle squadre arabe alla Champions League? Perchè a quei soldi là non ci vogliono rinunciare… Frattesi? Quelle dichiarazioni sulla Roma mi hanno dato un po’ fastidio. Per me è un gran bel giocatore, non voglio fare la volpe e l’uva, per me può diventare meglio di Barella. Ma a sto punto meglio che gli danno un sacco di soldi, così noi ci prendiamo sti 10-12 e ci andiamo a comprare uno che si comporta diversamente…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “I soldi degli arabi stanno facendo girare il mercato. I soldi che stanno piovendo in Premier, e a ricasco anche in Italia, perchè le cose si sono smosse quando il Newcastle ha offerto 80 milioni per Tonali… Frattesi? Voglio pensare che sia rimasto tanto bruciato l’anno scorso dal mancato arrivo alla Roma da dire quelle cose. La Roma sta arrivando al 30 giugno cedendo giocatori che non hanno dato nessun contributo alla stagione. Poi magari tra qualche anno rimpiangeremo Missori o Tahirovic, ma la Roma sta arrivando al suo obiettivo con giocatori su cui Mourinho non ha puntato. Il Milan vende Tonali, l’Inter Brozovic e Onana per prendere il centravanti che già ha in squadra, e vengono fatte passaro per fenomeni…vedete quanto conta la narrazione…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Nella rosa della Roma a centrocampo manca ancora una X, manca un Frattesi. Non so se sarà lui, perchè tutti dicono che l’Inter è davanti a tutte, e che nelle prossime ore dovrebbe chiudere. E vabbè, ci prenderemo sto 30%, ma io me ne faccio una ragione, proprio alla grande. Attacco? Se la Roma riuscisse a prendere Mauro Icardi, perchè servono tanti soldi di ingaggio e c’è una variante familiare che può diventare un po’ problematica…ma se la Roma prendesse Icardi, per l’allenatore potrebbe aprirsi una questione tattica, per la quale dovrebbe rivedere alcune cose che avevano reso. Icardi è il classico nove che piace a me, che sta lì e su quattro palloni, due te li butta dentro. Dybala con Icardi possono fare 30 gol…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Totti dà le risposte in automatico quando gli chiedono del suo ritorno alla Roma e su Dybala. Sono domande talmente scontate che la risposta te la deve dare non scontata, ma di più… Dei Friedkin che comprano il Cannes non mi interessa niente. Le cose importanti sono i tre giocatori che arrivano: Ndicka, Aouar e Kristensen. Il terzino destro è un omone, però se non gioca nel Leeds quando va in B…se lo hanno voluto lo avranno visto, e due cose su di lui le sapranno. Tre giocatori sono stati presi, poi servono un centrocampista e un attaccante. Ma per me serve anche di più…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “La Roma sul mercato è partita molto bene, prendere due giocatori buoni a parametro zero significa che hai fatto da tempo un certo lavoro…secondo me sono due ottimi acquisti, poi vedremo in campo. Pinto ha fatto bene anche in uscita: cedere a 11 Kluivert e 7,5 per Tahirovic sono due grandi colpi. La partenza è stata molto buona, speriamo vada avanti così fino alla fine… Frattesi? La Roma potrebbe anche aspettare come fece con Dybala l’anno scorso, ma non arriverà mai a spendere 40 milioni. Se nel frattempo nessuno chiude, la Roma può riproporsi, ma non lo valuta più di 30 milioni. Io lo prenderei subito, ma 40 milioni sono tanti, e se qualcuno lo comprasse a 40 milioni, tu incasseresti 12 milioni, che non sono pochi…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “La maglia numero dieci? Sono in bilico: da una parte per me Totti avrebbe meritato di veder ritirata la maglietta. Dall’altra pensavo: se fosse successo con Giannini, che era il mio idolo di quando ero adolescente, non ci sarebbe stato Totti. Però mi chiedo: quale giocatore resterà qui per 25 anni senza cambiare mai maglia? Totti è talmente un unicum, che forse è giusto che sia lui a dare quella maglia…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Kristensen lento? Ha avuto delle difficoltà col Leeds, ma tutta la squadra l’ha avuta, e infatti è sprofondata in Championship. Però sul fatto che sia molto lento non sono d’accordo. Era considerato uno dei terzini più interessanti quando era al Salisburgo. Poi al Leeds c’è un discorso di squadra, che si è ritrovata in mezzo a una stagione complicata. A me sembra un buon acquisto…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Kristensen? Rispetto le opinioni di tutti, ma ricordo che anche di Smalling si diceva che era troppo lento, e invece a me ne servirebbero altri quattro come Smalling. Kristensen per quello che ho visto è uno che ci mette quello che deve mettere: sa dare la palla giusta, vede la porta, è prestante fisicamente… Non dico che sia il miglior terzino del mondo, ma devi considerare anche quello che può permettersi la Roma anche grazie alla Uefa e grazie a Taylor…e poi tu devi vedere quelli che hai e fare un paragone anche con quelli. Il fatto che possa giocare anche come centrale di difesa è un fattore in più…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Dybala ha avuto un impatto molto positivo con tutto l’ambiente Roma e soprattutto con l’allenatore. Mi auguro ce possa continuare così. L’importante sono le motivazioni…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Pinto con la Roma sta facendo molto bene sul mercato, nella Lazio invece è calma piatta: basterebbe uno sforzettino per raggiungere traguardi inimmaginabili, però devi farlo…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Saper vendere è un’arte, importante quanto il saper comprare. Pinto lo sta facendo molto bene e la Roma ha fatto passi avanti…”

