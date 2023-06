Pedro: “E’ stato Mourinho a decidere di mandarmi via. Ho provato a chiedergli il perchè, ma lui…”

NOTIZIE AS ROMA – Nell’intervista al quotidiano spagnolo ABC, l’ex attaccante giallorosso Pedro, ora alla Lazio, viene stuzzicato sulle differenze tra Mourinho e Guardiola, avendoli avuti entrambi come allenatori.

Queste le sue parole: “Non so se sono yin e yang, sono diversi, Guardiola è il numero uno, un perfezionista, Mourinho ha altri metodi. Se devo sceglierne uno, sai già chi prendo. Sto con Pep, senza nessun tipo di problema, lo dico. È il miglior allenatore che ho avuto, quello con cui ho imparato a capire il calcio, quello che mi ha fatto crescere di più come calciatore e come persona”.

Mourinho ti ha deluso?

“No, ha preso la decisione di mandarmi via. Quello che mi ha deluso è che ho provato a parlargli per scoprire il motivo, volevo me lo dicesse in faccia, non siamo bambini, e lui non ha voluto. Anche il club non me lo ha permesso, è stato un po’ strano”

Pensi che abbia pesato il tuo passato al Barça?

“Non credo, era stato lui a volermi al Chelsea. È vero che abbiamo avuto un brutto anno, lui è stato esonerato a Natale. Ma in quei 6 mesi insieme non ho avuto problemi con lui. Invece a Roma ha preso questa decisione”

Si è chiusa una porta e si è aperto un portone?

“Sì. L’ho accettato. Non ho pianto, non sono morto, non sono andato in depressione. Al contrario, mi ha reso più forte e mi ha fatto vedere un altro lato del calcio. Ho un club, la Lazio, che fa per me, si adatta a ciò che cerco”.

Fonte: ABC