Pinto e Souloukou tra Londra e Milano: si prova a chiudere per Llorente-Kristensen e Volpato-Missori

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Sono ore movimentate per Tiago Pinto e Lina Souloukou, i due general manager del club giallorosso che si occupano di aree diverse all’interno della Roma.

Per quanto riguarda l’aspetto sportivo, il gm portoghese è a Londra per provare chiudere il doppio affare con il Leeds: in entrata ci sono sia Diego Llorente, di rientro nella Capitale, e il terzino Rasmus Kristensen, individuato come erede di Karsdorp per la fascia destra.

Per entrambi Pinto sta lavorando a un prestito con diritto di riscatto. Gli affari sono avviatissimi, e il blitz londinese del portoghese potrebbe portare a una fumata bianca nelle prossime ore.

Il general manager dell’area sportiva si sposterà poi a Milano nella serata di oggi per definire le cessioni di Cristian Volpato e Filippo Missori al Sassuolo: l’obiettivo è incassare una decina di milioni e soddisfare gli accordi presi con la Uefa.

Si conoscono meno invece i motivi del viaggio a Londra di Lina Souloukou, braccio destro di Friedkin e nuova ceo del club giallorosso dopo l’addio di Berardi: anche per la dirigente greca sono in programma degli incontri, anche se per il momento restano top secret.