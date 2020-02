IBANEZ: “Sono un difensore veloce che ama avere la palla tra i piedi. Sta a me dimostrare quanto valgo”

ULTIME NEWS AS ROMA – Il difensore brasiliano Roger Ibanez parla in conferenza stampa a Trigoria nella presentazione del calciatore a giornalisti e tifosi. Ecco le dichiarazioni del nuovo acquisto giallorosso:

Quali sono le tue caratteristiche? Che tipo di giocatore sei?

Ho velocità, stacco aereo, mi piace avere la palla tra i piedi. Sono solamente parole, perché spetterà a me sul campo dimostrare quello che sono.

Hai un suggerimento da dare al mister per poter far bene contro l’Atalanta sabato?

L’Atalanta la conosco bene, sono stato lì un anno. Non ho avuto modo di parlare del mister, ma fino ad ora ci ha spiegato delle cose e mi trova d’accordo. E’ una partita difficile, uno scontro diretto e ci stiamo preparando.

Ti senti pronto per questa avventura?

Siamo tutti e tre punti per fare il meglio della squadra e pronti per giocare.

Ci sono sei centrali alla Roma. Preoccupato di trovare poco spazio?

So che c’è molta concorrenza, dovrò lavorare molto. Potrò ritagliarmi e conquistare uno spazio, non solamente da qui a giugno ma anche oltre, sono sicuro che potrò.

Negli ultimi anni i giocatori hanno dato l’impressione di non conoscere il passato della Roma. Avete già pensato ad un ex giocatore della Roma nel vostro ruolo?

Io penso di poter parlare a nome di tutti e tre. Conosciamo la storia del club da prima di firmare, la sua storia. Rispetto ai campioni del passato: ciascuno ha la propria identità, siamo qui per fare il nostro meglio per ambientarci il prima possibile. Sappiamo che la storia di questo club è grande.

Ieri siete andati a pranzo insieme. Non ti chiedo cosa vi siete detti, ma come hai visto il gruppo?

Sì è vero, al termine dell’allenamento siamo andati a pranzo tutti insieme. E’ un bel gruppo, eccezionale. Ci hanno accolto benissimo, ci sentiamo già legati. Sono occasioni per unirci e già siamo concentrati sulla prossima partita.

Fine