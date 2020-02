PEREZ: “Penso solo alla Roma, il Barcellona è il passato. Decisiva la chiacchierata con Fonseca”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’attaccante spagnolo Carles Perez parla in conferenza stampa a Trigoria nella presentazione del calciatore a giornalisti e tifosi. Ecco le domande al calciatore giallorosso e le sue risposte:

Hai già notato differenze nelle marcature con la Liga?

Sì è vero. Ne avevo già parlato al telefono con Fonseca e l’ho vista nella prima partita. C’è più aggressività ed ho trovato difficoltà, già ora le cose vanno meglio.

L’arrivo alla Roma è un punto di arrivo o nella tua testa c’è già quello di tornare al Barcellona?

Se ho deciso di venire alla Roma è perché voglio crescere e diventare importante qui. Il Barcellona è il passato, la Roma è il presente. Ho firmato un contratto di 4 anni e mezzo e farò di tutto per crescere qui.

Che percezione avevi della Roma dalla Spagna? Cosa ti ha convinto a venire qui?

Ho sempre visto la Roma come un grande club. La chiacchierata col mister, la fiducia e le spiegazioni sono state decisive. Sono felice di essere qui, sono uscito da un grande club ma sono arrivato in uno altrettanto grande.

Il passaggio dall’Italia alla Spagna è stato molto forte. Già sapevate o vi ha colto di sorpresa?

Io vengo dal Barcellona, un grande club così come questo. E’ un passo in avanti della mia carriera, esco da una zona di confort, cambiando paese e cultura. E’ una sfida importante. Quando si cambia squadra non ti regala niente nessuno, non parti titolare. Devi lavorare e sudare per guadagnare il posto.

