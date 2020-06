Ibanez e Peres le sorprese della nuova Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Mancano solo due giorni al ritorno in campo della Roma. Mercoledì sera allo stadio Olimpico la squadra di Fonseca affronterà la Sampdoria di Ranieri, che ieri sera è stata sconfitta dall’Inter per due a uno. E nei giallorossi, scrive oggi “Il Tempo” (A. Austini) ci saranno un paio di novità di formazione.

L’allenatore Paulo Fonseca ha infatti pianificato una nuova Roma con la difesa a tre grazie all’acquisto, si fa per dire, di un giocatore in più nel terzetto difensivo: in questi ultimi giorni di partitelle è stato infatti provato più volte il brasiliano Ibanez, centrale preso a gennaio da Petrachi per 10 milioni di euro dall’Atalanta.

Su di lui Fonseca sembra pronto a scommettere fin da questa ripresa di stagione. L’altro innesto di gennaio che è già una certezza per l’allenatore è Bruno Peres: in attesa dei progressi di Zappacosta, il brasiliano è favorito per occupare la fascia destra. A maggior ragione se dovesse fare il «quinto» col nuovo modulo.

Fonseca però non intende però accantonare il 4-2-3-1 che tra l’altro gli permetterebbe di sfruttare meglio la folta batteria di trequartisti ed esterni d’attacco a disposizione. Sarà dunque una Roma “double-face”, pronta a cambiare pelle a seconda delle necessità.

Fonte: Il Tempo