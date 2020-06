Friedkin: a luglio la nuova offerta. Pallotta pressato dai soci, stavolta può lasciare

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dan Friedkin sta studiando la nuova mossa, quella con cui spera di accontentare Pallotta e portarsi a casa la Roma. La sua intenzione resta quella di entrare nel mondo del calcio, i giallorossi sono ancora la sua prima scelta, ma per riuscirci deve strappare il sì del bostoniano.

In questi giorni si è parlato molto del rilancio di Friedkin, della nuova offerta da recapitare a Pallotta, e nell’edizione odierna di Leggo (F. Balzani) si racconta come la proposta che il magnate texano sta studiando in questi giorni verrà formalizzata soltanto a luglio.

Nelle sue intenzioni c’è la volontà di non spostarsi troppo dai 570 milioni offerti a Pallotta qualche settimana fa, ma sarà la modalità della proposta a cambiare. Il passo in avanti che Friedkin è pronto a fare potrebbe stavolta essere decisivo: l’attuale presidente della Roma infatti è pressato dai soci che si vogliono smarcare dall’investimento e stavolta Pallotta potrebbe davvero dire di sì alla corte serrata del collega texano.

Fonte: Leggo