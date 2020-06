Roma, nuovi striscioni contro Pallotta: “Nove anni di bugie e figuracce, vattene” (FOTO)

ULTIME NEWS AS ROMA – Non si placa la contestazione dei tifosi della Roma all’indirizzo del presidente James Pallotta. Nella notte sono apparsi nuovi striscioni in alcuni luoghi chiave del club capitolino.

Il primo è stato affisso davanti alla sede dell’Eur, quella di viale Tolstoj: “9 anni di bugie e figuracce, 2 anni senza venire a Roma, 280 milioni di debiti…0 trofei vinti. Pallotta go home!!!”, recita lo striscione.

Il secondo è stato posto davanti ai cancelli di Trigoria con sopra scritto: “Nove anni di sole parole“, mentre a Tor Di Valle, luogo in cui dovrebbe sorgere l’impianto fortemente voluto da Pallotta, è stato affisso lo striscione che recita: “Lo stadio dattelo in faccia“.