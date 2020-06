Su Schick ora spunta la Fiorentina di…Petrachi

AS ROMA CALCIOMERCATO NEWS – Patrik Schick finisce nel mirino della Fiorentina. L’indiscrezione di mercato arriva oggi dalle pagine del quotidiano “La Nazione“, che racconta dell’interesse di diversi calciatori della Roma da parte del club viola.

Oltre ad Alessandro Florenzi e Leonardo Spinazzola, anche l’attaccante ceco sembra stuzzicare molto il patron Commisso, a caccia di giovani talenti per la squadra del futuro. Qualora il Lipsia, che ha ancora una corsia privilegiata, non dovesse convincere la Roma, allora la Fiorentina sarebbe pronta a farsi sotto.

E stando agli ultimi rumors di mercato arrivati ieri dall’Ansa, a portare avanti queste trattative potrebbe essere proprio Gianluca Petrachi, ma stavolta come direttore sportivo della società viola. L’ormai ex ds della Roma è infatti dato per molto vicino alla Fiorentina, soprattutto ora che Pradè sembra orientato a prendersi un anno di pausa.

Fonti: La Nazione / Ansa