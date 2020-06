Roma, un mandato speciale per Smalling

AS ROMA CALCIOMERCATO NEWS – Novità importanti sul fronte Smalling arrivano questa mattina dal quotidiano romano “Il Tempo” (F. Biafora). I giallorossi hanno conferito un mandato di intermediazione con il Manchester United a Jozo Palac, un procuratore poco noto al grande pubblico del mondo del calcio, ma definito da altri agenti come «uno che chiude ogni affare che gli viene assegnato».

La Roma spinge dunque fortissimo su Smalling e spera di chiudere al più presto la trattativa con i Red Devils. Il centrale inglese è la priorità per Fonseca e la dirigenza sta provando in tutti i modi ad accontentarlo. Qualora non dovesse riuscirci, la Roma sarebbe pronta a virare sullo svincolato Vertonghen.

Leggermente più complicata la strada Mkhitaryan: Raiola per ora non è riuscito a trovare una quadra tra Roma e Arsenal sulle valutazioni da assegnare all’armeno e a Kluivert per un possibile scambio. Si continuerà a trattare, con Baldini che cercherà in prima persona di abbassare le pretese dei londinesi.

