Ibanez e Cristante rigenerati dalla cura Mou

NOTIZIE ROMA CALCIO – Ci sono due giocatori in particolare che sembrano essere stati subito rigenerati dalla cura Mou: il difensore Roger Ibanez e il centrocampista Bryan Cristante.

Il primo, scrive l’edizione odierna de Il Messaggero (S. Carina), da quando è arrivato lo Special One non si perde più in fraseggi o improbabili salite palla al piede, agendo da stopper vecchio stampo.

Ora Roger bada più al sodo, non preoccupandosi di spedire il pallone in tribuna quando ce n’è il bisogno. Sempre attento e concentrato, gli svarioni visti in passato sembrano essere un ricordo.

Discorso diverso per Cristante: arrivato dall’Atalanta come trequartista, con Fonseca è piano piano scivolato al centro della difesa.

Mou ha capito come Bryan fosse invece il centrocampista adatto a sopperire alle esigenze della mediana. Non è un regista, ma può avvicinarsi ad esserlo ora. L’azione dell’1-0 giovedì lo dimostra: recupera il pallone, si propone, e sfrutta al meglio il tiro da fuori.

Fonte: Il Messaggero