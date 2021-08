Herrera se parte un centrocampista. E Mayoral medita l’addio

CALCIOMERCATO ROMA NOTIZIE – Resiste l’ipotesi Hector Herrera per la Roma. Il nome del centrocampista 31enne continua infatti a essere indicato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport come profilo seguito da Tiago Pinto in queste ultime ore di mercato.

Per poter però arrivare all’esperto mediano in forza all’Ateltico Madrid però servirà prima piazzare un centrocampista: in uscita ci sono sia Villar che Diawara, e uno dei due può salutare prima del gong del 31 agosto a mezzanotte.

Gli altri nomi spinti dai giornali nei giorni scorsi, da Zakaria ad Anguissa, sembrano perdere consistenza. Stesso vale per Naithan Nandez, che era stato accostato ai giallorossi dopo il mancato trasferimento all’Inter. Sfuma definitivamente invece Koopmeiners, che si sta per trasferire all’Atalanta dopo un lungo tira e molla.

Intanto arrivano aggiornamenti dai quotidiani oggi in edicola sulla situazione Borja Mayoral: è il giocatore stesso che, insieme al suo agente, starebbe ragionando sull’opportunità di cambiare aria dopo essere scalato a terzo attaccante nelle gerarchie di Mourinho.

Al giocatore infatti sono arrivati gli interessamenti di Crystal Palace e Fiorentina, ma prima dovrebbe avere il via libera sia del Real Madrid che della Roma, poco propensa a lasciarlo andare.

Redazione Giallorossi.net