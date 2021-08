Mou manda Reynolds in tribuna e aspetta un nuovo terzino

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’arrivo di un centrocampista in questi ultimi giorni di mercato resta possibile, ma Tiago Pinto deve prima trovare una sistemazione a uno tra Villar e Diawara, entrambi finiti sul mercato, scrive l’edizione odierna de Il Tempo (A. Austini).

Mourinho incrocia le dita, sperando di riuscire ad avere il rinforzo che ha in mente per la Roma. Ma non è solo un centrocampista di cui avrebbe bisogno lo Special One.

C’è infatti un’altra lacuna da colmare in rosa, e riguarda la corsia destra di difesa. Prima della fine del mercato servirebbe anche un terzino che possa far rifiatare Karsdorp.

L’americano Reynolds non convince ancora dentro Trigoria: il ragazzo, pur avendo ottime doti fisiche, non si è ancora dimostrato tatticamente pronto per il calcio italiano.

Mou ha mandato il suo segnale giovedì scorso, mandando l’americano in tribuna nella gara di ritorno contro il Trabzonspor.