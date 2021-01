Ibanez, insulti alla famiglia: il giocatore costretto a disattivare i commenti sui social

NOTIZIE AS ROMA – Un prestazione fatta di ombre quella di Roger Ibanez contro la Lazio: il difensore brasiliano, a seguito della sconfitta nel derby, è diventato uno dei bersagli principali degli sfoghi social da parte dei tifosi.

Battute, ma anche insulti ed offese a lui e alla sua famiglia. Così l’ex Atalanta – che ha comunque ricevuto il sostegno di tanti altri tifosi – è stato costretto a disattivare la funzione dei commenti ai suoi post, in attesa che le acque si calmino.

Il giocatore dovrebbe essere lasciato a riposo da Fonseca per il match di domani sera contro lo Spezia, e dare spazio a Kumbulla che ultimamente ha visto poco il campo. Ibanez punta a rientrare per la gara contro i liguri di campionato, quando mancherà Mancini per squalifica.

Fonte: Corrieredellosport.it