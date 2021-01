Zaniolo positivo al Coronavirus: “Sto bene, tiferò per i miei compagni da casa”

AS ROMA NEWS – Anche Nicolò Zaniolo ha contratto il Coronavirus. Lo riferisce lo stesso calciatore giallorosso, annunciandolo su Instagram proprio in questi minuti.

“Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19 dopo l’ultimo tampone effettuato questa mattina. Sto bene, non ho sintomi ma ho ovviamente iniziato subito la quarantena. Spero di tornare ad allenarmi a Trigoria il prima possibile, nel frattempo farò il tifo per i miei compagni da casa“, le parole del trequartista della Roma.

Il calciatore dunque sarà posto in isolamento. Zaniolo tornerà in campo soltanto ad aprile per via dell’infortunio al ginocchio, e dunque proseguirà il suo programma di recupero una volta smaltito il virus.

Fonte: Instagram