Ibanez, tentazioni dalla Spagna: Atletico e Siviglia offrono 30 milioni ma per la Roma è incedibile

AS ROMA CALCIOMERCATO – Roger Ibanez sta diventando uno dei giocatori più richiesti sul mercato. Tutto merito delle sue prestazioni molto convincenti. Nonostante sia giovanissimo (parliamo di un difensore classe 1998, compirà 22 anni il prossimo 23 novembre), il brasiliano ha dimostrato una crescita impressionante in campo, tanto da diventare uno dei pilastri della retroguardia di Fonseca.

E così, dopo l’offerta di 20 milioni di sterline arrivata lo scorso mercato dal Leicester, ora è dalla Spagna che fanno sul serio: stando a quanto scrive la Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli), Atletico Madrid e Siviglia sono disposti ad arrivare a 30 milioni di euro per averlo.

La risposta della Roma è però sempre la stessa: “No, grazie“. A Trigoria sono convinti che Ibanez sia destinato a crescere ancora molto e che quindi il valore del cartellino aumenterà di molto nel corso degli anni. Ma il rifiuto non è solo per una questione economica, ma anche sportiva.

I tifosi lo stimano e lo considerano presente, ma soprattutto futuro della Roma. In caso di cessione entro il 30 giugno 2024 la Roma dovrà dare all’Atalanta il 10%, ma questa è un’ipotesi che nessuno sta prendendo in considerazione.