Dzeko contagiato: ecco quando potrà tornare a disposizione di Fonseca

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Edin Dzeko è risultato positivo a uno dei tanti tamponi di controllo a cui sono sottoposti quotidianamente i calciatori della Roma. Per il giocatore è scattato l’isolamento, e per il gruppo squadra, come da regolamento, è stato disposto l’obbligo di limitarsi a spostamenti casa-lavoro-casa.

Oggi, prima della partenza per la Liguria dove domani si giocherà Genoa-Roma, verrà effettuata una nuova serie di test, per scongiurare altri contagi. Dzeko è il settimo positivo della Roma in stagione e la sua indisponibilità costringerà Fonseca a giocare con un attacco formato da Borja Mayoral, Pedro e Mkhitaryan.

Ma sono già in tanti a chiedersi quando tornerà a disposizione Edin Dzeko e quante gare potrebbe essere costretto a saltare. Tutto dipenderà dai tamponi di controllo che effettuerà nei prossimi giorni: di sicuro l’attaccante salterà la prossima partita di campionato contro il Genoa e gli impegni con la Bosnia.

La pausa per gli impegni delle nazionali però verrà in aiuto di Dzeko, che potrà approfittare dello stop al campionato per provare a rientrare per Roma-Parma, partita di campionato che si giocherà domenica 22 novembre. Questo sempre che il giocatore, nel frattempo, riesca a negativizzarsi, cosa che ad esempio non è accaduta a Diawara e Calafiori.

Altrimenti il bosniaco dovrà restare in isolamento per 21 giorni, termine che, in assenza di sintomi, viene stabilito per la fine della quarantena. A quel punto, nelle peggiori delle ipotesi, Dzeko potrebbe tornare a disposizione di Fonseca per Napoli-Roma di fine novembre. La speranza però è che Edin riesca a negativizzarsi molto prima.

Redazione Giallorossi.net