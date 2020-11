Roma, tocca a Mayoral. Fonseca cambia modulo e sposta Pedro vicino a Borja

AS ROMA NEWS – La Roma si affida a Borja Mayoral. Con Edin Dzeko out per il Covid, l’attacco giallorosso dovrà appoggiarsi sulle spalle dello spagnolo, che fortunatamente ha il morale alle stelle dopo la doppietta in Europa League.

Certo, Borja non è Dzeko, anche per caratteristiche tecniche. Fonseca lo sa bene, e per questo, racconta l’edizione de Il Messaggero (S. Carina), il tecnico portoghese sta pensando a un piccolo cambio di modulo. Passare cioè dal 3-4-2-1 al 3-4-1-2, giocando quindi con due punte e un trequartista.

Mayoral infatti contro il Cluj ha dimostrato di trovarsi maggiormente a suo agio con un attaccante vicino a lui con cui dialogare. Ecco perchè Pedro dovrebbe essere avanzato vicino al connazionale, con Mkhitaryan che invece agirà alle loro spalle. Per il resto la formazione è già scritta, col ritorno di Karsdorp a destra e quelli di Mancini e Smalling in difesa.

Fonte: Il Messaggero