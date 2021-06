Ibrahimovic: “La Roma una bella sfida per Mourinho, non è abituato a partire sfavorito”

NOTIZIE AS ROMA – Zlatan ibrahimovic parla del ritorno in Italia di José Mourinho nel corso di una intervista rilasciata oggi alla Gazzetta dello Sport.

L’attaccante del Milan ricorda bene il suo ex allenatore avuto ai tempi dell’Inter: “Una bella sfida: come è successo a me, arriva in un club che non è favorito e lui non era abituato. Ma proprio per questo sarà bello.

E poi Mourinho è un personaggio, tutto quello che dice fa il giro del mondo. Per la Serie A è un buon acquisto sotto tutti i punti di vista”, conclude Ibrahimovic.

Fonte: Gazzetta dello Sport