Quaison e Van de Beek: smentite della Roma. Resiste Nandez, spuntano Lloris e Daka

CALCIOMERCATO ROMA NEWS – Da Trigoria arrivano le secche smentite su due nomi circolati ieri in ottica Roma: l’attaccante svedese Quaison, che si è liberato a parametro zero, non interessa minimamente ai giallorossi.

Tiago Pinto non segue nemmeno Van de Beek, centrocampista 24enne del Manchester United: costi troppo alti per un giocatore che ha faticato tanto a imporsi tra i Red Devils.

Resiste invece la candidatura di Nahitan Nandez, motorino del Cagliari. Così come quelle di Granit Xhaka e dell’olandese Teun Koopmeiners: da Trigoria hanno raffreddato gli entusiasmi di ieri parlando di un affare ben lontano dalla conclusione, ma l’interesse per il mediano resta intatto.

I nomi nuovi di oggi sono quelli di Hugo Lloris, 34 anni, portiere del Tottenham suggerito dallo stesso Mourinho che si libererà a parametro zero il prossimo giugno, e l’attaccante Patson Daka del Salisburgo: dall’Austria parlano di un Tiago Pinto stuzzicato dal prolifico e giocane centravanti dello Zambia.

Fonte: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero