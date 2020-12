Ibrahimovic: “Milan, ci penso io. A 40 anni si parla solo del fisico, come con Totti. Ma la qualità è la stessa”

ALTRE NOTIZIE – Zlatan Ibrahimovic è senza dubbio il calciatore simbolo di questo Milan dei miracoli che, a sorpresa, è andato in fuga in classifica, a +5 sulle dirette inseguitrici. Lo svedese ha parlato a Sky Sport intervistato dall’amico Massimo Ambrosini, di come è cambiato in questi anni, delle ambizioni del Milan fino alla sua condizione fisica.

“Se mi sento diverso? Molto. Dieci anni fa ero un altro giocatore – dice Ibra -, dieci anni fa tornavo indietro per andare a prendere il pallone. Oggi non lo faccio, penso che se torno indietro spreco energie e non sono utile in attacco. Dieci anni fa se la palla non mi arrivava perfetta con quei giocatori… Ora giochiamo in un altro modo. Non eri molto positivo per quest’anno, ma ti ho già detto “Ci penso io”. Ancora oggi i torelli qui sono una battaglia. Mi sentivo vivo con la competizione. Chiedo tanto, se non ti alleni bene ti dico qualcosa, non accetto un passaggio sbagliato, tutto questo ancora oggi. Poi dipende da te come lo prendi, come ti alleni è come giochi. La mia filosofia è questa, poi forse per i brasiliani è differente. Si allenano in modo tranquillo e poi danno spettacolo in partita. Ora mi hanno detto “fai vedere la strada e noi ti seguiamo”.

Sugli obiettivi del Milan in campionato, Zlatan è chiaro: “La squadra ha tanta fame e voglia, stiamo facendo bene. Non ci sono obiettivi o sogni, giochiamo una partita alla volta. Io ce l’ho il mio obiettivo, ma per la squadra è quello di fare meglio dell’anno passato. Guardiamo una partita per volta. La squadra è molto giovane, non hanno il feeling di vincere qualcosa. Non hanno questo pensiero fisso sugli obiettivi. Non dobbiamo rilassarci, e qui entro io. Non bisogna essere soddisfatti. Sappiamo che la squadra non è come Inter e Juventus che hanno un organico più ampio. La squadra può puntare alla Champions? Penso di sì. Ho giocato 8 mesi qua, penso di sì. Però non conta solo la qualità o il talento, conta il sacrificio e la disciplina. Tutti piccoli dettagli che fanno la differenza”.

Passaggio obbligato sulla sua condizione fisica a ridosso dei 40 anni e sul suo futuro una volta appesi gli scarpini al chiodo: “Cosa voglio fare quando smetto di giocare? Non lo so. Ho due figli, due vite in un’altra vita. Con loro metto pressione e disciplina, devono capire come funzionano le cose. Disciplina, rispetto e sacrificio. È il dettaglio che ti costruisce. Allenatore? Non penso. È una cosa molto stressante. Se sei stato un calciatore stare fuori dal campo a dare indicazioni agli altri e magari non ci riescono… Finché posso continuare a stare bene gioco. Quando sei vecchio si parla solo di fisico, come con Totti. Non è che mancano le qualità. Se uno ha ritmo ce la fa. È quella la cosa importante. Non perdi qualità, è impossibile. È una questione fisica”.

Fonte: Sky Sport