Allegri: “Mi aspetto di allenare in Italia, ma è difficile. Il perfetto allenatore? 80% psicologo, 20% tattico”

ALTRE NOTIZIE – Massimiliano Allegri, tecnico molto quotato dopo le vittorie ottenute alla guida di Milan e soprattutto Juventus, ha parlato oggi al quotidiano inglese “The Times” rivelando la sua voglia di tornare ad allenare, specialmente in Italia.

“In Italia sono stato al Milan per quattro anni e alla Juventus per cinque. Ora mi aspetto di lavorare ancora in Italia, ma è difficile, o in Inghilterra. Mi piacerebbe vivere un’esperienza di Premier League”, ha confessato il tecnico toscano, che in avvio di stagione era stato pesantemente e ripetutamente accostato alla Roma. Fonseca infatti, a inizio campionato, era apparso in bilico con il cambio di proprietà, ma poi i risultati hanno parlato in suo favore e ogni voce di un possibile avvicendamento è stata messa a tacere.

Nel corso dell’intervista al The Times, Max Allegri ha poi spiegato quale dovrebbe essere la peculiarità di un buon allenatore: “Non dovrebbe creare ansie ai giocatori. Se parti solo dalle due idee, dal tuo credo, e non dalla qualità del materiale che hai tra le mani, secondo me fai un grande errore. Sono i giocatori a decidere il gioco. L’allenatore deve essere uno psicologo. L’80% è psicologia, il 20% è tattica.

Dobbiamo guardare nella testa dei giocatori, perché sono giovani, sono ‘bambini’. Dobbiamo parlare con loro ogni giorno, sapere tutto, conoscere i loro problemi. I problemi di un diciottenne sono diversi da quelli di un veterano. Chi va in panchina deve avere fiducia nel suo allenatore. La prima qualità per un tecnico è la psicologia”.

Fonte: The Times