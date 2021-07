Icardi sul suo futuro: “Mai stati dubbi, resto al PSG”

AS ROMA NEWS – Nonostante le continue voci su un suo possibile ritorno in Serie A, e i continui accostamenti alla Roma e alla Juventus, Mauro Icardi resterà al Paris Saint-Germain.

È lo stesso attaccante argentino a scrivere la parola fine alle indiscrezioni di mercato con una serie di storie pubblicate sul proprio account Instagram. Una, in particolare, contiene un messaggio in risposta a un post di una pagina di tifosi, che si chiedeva se sarebbe rimasto o meno al PSG.

“Questa stagione, la prossima e la prossima ancora! Non ci sono mai stati dubbi. Allez Paris!”, la risposta di Icardi. Nei giorni scorsi il quotidiano La Repubblica aveva più volte parlato di contatti tra Wanda Nara e la Roma per capire se l’attaccante sarebbe potuto tornare in Italia. Eventualità che sembra essere molto remota.

Fonte: Tmw.com