LIVE – Shomurodov è già a Trigoria: a breve le firme. Volerà subito in Portogallo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – E’ il giorno di Eldor Shomurodov: l’attaccante uzbeko è arrivato a Roma di buon ora (è atterrato a Fiumicino verso le 7:30, anticipando cronisti e curiosi) ed è pronto a firmare per i giallorossi.

Il calciatore viene segnalato già a Trigoria, pronto a diventare un giocatore della Roma. L’uzbeko, dopo aver svolto le visite mediche, firmerà un contratto quadriennale e poi partirà (forse già domani) alla volta del Portogallo.

Shomurodov realizza il suo sogno: essere allenato da Josè Mourinho. Il giocatore viene raccontato come smanioso e affamato di dimostrare di essere un calciatore da Roma, e per questo non vuole perdere tempo e mettersi subito a disposizione dello Special One. Seguiranno aggiornamenti.

Redazione Giallorossi.net