II Chelsea vuole Osimhen: 100 milioni più Lukaku. Il belga disposto a tornare da Conte, sempre più vicino al Napoli

CALCIOMERATO AS ROMA – Romelu Lukaku potrebbe rappresentare la chiave per sbloccare il mercato del Napoli e soddisfare Antonio Conte, che sembra nuovamente vicino agli azzurri. Il Chelsea sta continuando a mostrare interesse per Victor Osimhen, ma non è disposto a pagare la clausola rescissoria di 130 milioni di euro. Non è un segreto che il numero 9 sogni di giocare in Premier League e abbia posto il club londinese in cima alle sue preferenze, desiderando emulare le gesta del suo idolo Drogba.

Secondo quanto riportato da Il Giornale, i contatti tra Napoli e Chelsea sono iniziati da alcune settimane, sebbene vi sia ancora distanza tra le parti riguardo alla valutazione del cartellino. In questo contesto, un nome familiare a Conte potrebbe entrare in gioco: Romelu Lukaku. Il belga farà presto ritorno a Londra dopo il prestito alla Roma, ma non sembra rientrare nei piani del Chelsea.

Il giocatore potrebbe quindi potrebbe diventare il sostituto ideale di Osimhen, in un’operazione dal valore complessivo di 90-100 milioni di euro più il cartellino del centravanti, che firmerebbe un contratto triennale. Conte ha già dimostrato di saper valorizzare al massimo Lukaku durante la loro collaborazione all’Inter, e il giocatore sarebbe ben disposto a tornare sotto la guida del tecnico italiano.