Il calcio conta i danni. Solo con gli straordinari riuscirà ad evitare il crac

ALTRE NOTIZIE CALCIO – La Lega di A si riunisce quasi ogni giorno, e quasi ogni giorno litiga. Servono misure straordinarie per fronteggiare la crisi: la prima buona notizia è che da lunedì sarà possibile per le società il rinvio al 30 aprile del pagamento di ritenute e contributi.

Su un punto concordano tutti: bisogna fare di tutto per completare la stagione. Il problema vero ci sarebbe se il Coronavirus non dovesse dare tregua e non si potesse finire il campionato.

Il danno stimato è intorno ai 600-700 milioni di euro. Anche qualora tutto dovesse riprendere normalmente, il rischio è che la Serie A, che aveva accorciato il gap con le altre leghe, sia costretta a una frenata.

Fonte: La Repubblica