Il texano Dan giallorosso step by step

ULTIME NEWS AS ROMA – Sospendere non significa annullare. Dan Friedkin è ancora in corsa per comprare la Roma, ma l’accordo con Pallotta è di risentirsi ad aprile per valutare l’evoluzione del Coronavirus nel mondo e intraprendere un percorso comune.

La volontà, racconta oggi il Corriere dello Sport (R. Maida), resta la stessa, cioè di far passare la Roma dal Massachusetts al Texas, ma sempre in mani americane. Andrà rivisto il prezzo dell’affare: i 700 milioni sono una cifra ormai fuori mercato, anche se comprensiva di debiti e quota di aumento di capitale, sul quale ormai è cronologicamente improbabile che Friedkin possa partecipare.

La scadenza è il 31 dicembre, ma bisogna aderire con largo anticipo. Prende corpo l’ipotesi iniziale, che Friedkin possa prendersi la Roma un passo alla volta, prima azionista di minoranza, poi padrone.

(Corriere dello Sport, R. Maida)