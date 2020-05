Il CTS dà l’ok al nuovo protocollo presentato dalla Serie A: via agli allenamenti di gruppo

ULTIME NOTIZIE CALCIO – Il Comitato Tecnico Scientifico ha dato il via libera al nuovo protocollo che la Lega Serie A ha presentato. Lo riferisce in questi minuti il portale on line Il Messaggero.

Ci sarà così il tanto atteso inizio degli allenamenti di gruppo senza ritiro blindato: infatti l’isolamento ci sarà soltanto nel caso venga trovato un positivo. Inoltre verrà aumentato il numero di tamponi che saranno fatti a tutti i calciatori: due nelle prime 24 ore e poi uno ogni 4 giorni. I test sierologici verranno effettuati ogni 14 giorni.

Fonte: ilmessaggero.it