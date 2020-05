Calciomercato Roma: Raiola e Petrachi al lavoro per Kean, possibile affare in prestito con diritto di riscatto a 22 milioni

ULTIME NEWS AS ROMA – Continua a tenere banco il nome di Moise Kean per quanto riguarda il prossimo calciomercato della Roma. L’attaccante è in rotta con l’Everton e potrebbe ripartire proprio dalla Capitale. Lo riferisce in questi minuti il sito “Calciomercato.com”.

Il ds Petrachi sta infatti lavorando all’affare insieme al procuratore del centravanti ex Juventus, Mino Raiola. La trattativa sta proseguendo sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto a favore della Roma intorno ai 22 milioni di euro. Poco meno di quanto dovrebbe pagare il Lipsia per avere Schick.

Moise Kean piace a Fonseca anche per la sua duttilità, essendo in grado di giocare sia come vice-Dzeko che da esterno offensivo. La Roma sembra intenzionata a puntarci nonostante le sue bravate.

Fonte: Calciomercato.com