Il discorso di Friedkin alla squadra: “Faremo grandi cose insieme”

AS ROMA NEWS – Tutti i giornali oggi in edicola concentrano la loro attenzione sull’arrivo di Dan e Ryan Friedkin nella Capitale, col blitz a Trigoria di ieri per incontrare finalmente squadra e allenatore da nuovi proprietari del club giallorossi.

L’edizione odierna de Il Messaggero (A. Angeloni) rivela anche una sintesi del discorso (fatto in parte anche in italiano) che Dan Friedkin ha riservato ai ragazzi: “Siamo felici di essere qui. Conosciamo la tradizione della Roma, insieme con voi vogliamo fare grandi cose. Sappiamo che ci sono da risolvere dei problemi e noi abbiamo intenzione di lavorare per farlo. Voi mettete in campo tutto il vostro impegno. Abbiamo fiducia in voi”.

Ancora non si conoscono i prossimi passi della nuova proprietà: non è escluso che seguano la squadra domani a Cagliari per l’amichevole contro i sardi. Dan potrebbe tornare negli Usa domenica per tornare in vista di Roma-Juventus di campionato. Suo figlio Ryan invece dovrebbe restare vicino alla squadra.

Per il momento i due alloggeranno a Ladispoli, in un lussuoso e isolato Hotel, La Posta Vecchia, affittato in esclusiva. Possibile un incontro con la sindaca Raggi, così come con Malagò e Gravina, mentre non è certo quell’”appuntamento per un caffè” che Totti e i tifosi prima o poi si aspettano.

