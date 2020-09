Vitek, dallo stadio alla Roma: il magnate pensa di entrare nel club come socio di minoranza

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Radovan Vitek e la Roma, una storia da seguire con grande attenzione. E non solo in ottica stadio. Non è una novità infatti che il magnate ceco stia trattando da tempo l’acquisto dei terreni di Tor di Valle, luogo dove dovrebbe (il condizionale è d’obbligo) sorgere lo stadio del club giallorosso.

La clamorosa novità, rivelata dall’edizione odierna de Il Tempo (F. Biafora) è che l’interesse di Vitek per la Roma non si fermerebbe all’impianto: il noto investitore immobiliare starebbe infatti pensando di entrare nel club capitolino come socio di minoranza.

I contatti tra Friedkin, che ieri è arrivato nella Capitale e in questi giorni si sta calando nella sua nuova avventura, e Radovan Vitek sono sempre più fitti e continui. Il suo ingresso nella Roma è possibile.

Fonte: Il Tempo