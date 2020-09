“ON AIR!” – CORSI: “Friedkin? La fiducia se la deve conquistare”, PETRUCCI: “Il suo stile riservato mi piace da matti”, MAGNI: “Altro che sobrietà, si è affittato un castello e gira in Ferrari”, PRUZZO: “La Roma non rimpiangerà Florenzi”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “Mi piace da matti questo stile di fare tutto in punta di piedi, con discrezione. Fanno i proprietari, hanno intenzione di parlare con i fatti e non con le chiacchiere, anche forti dell’esperienza del loro predecessore che ogni volta che apriva bocca faceva danni…”

Federico Nisii (Tele Radio Stereo): “Friedkin? Cominciamo col dire che sono molto bravi a depistare. Il mercato è un altro discorso, ci sono situazioni abbastanza fastidiose che ora impediscono alla Roma di inserire quei due o tre giocatori che sono fondamentali per sistemare la squadra. Fino a che non escono quei pesi morti a livello tecnico e di bilancio, per chiunque è impossibile fare mercato. Non conta quanti soldi hanno i proprietari. Non è che Friedkin prende la sua cassaforte, la apre, e versa il suo contenuto…non è così che funziona… Già si è fatto carico del debito verso le banche, e il bilancio non è che si può sistemare buttando i soldi sul tavolo. Servono cessioni per risanare aziendalmente una società che poi deve tornare a camminare con le proprie gambe e interrompere questo circolo vizioso di spese troppo alte rispetto agli introiti e ai risultati…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “I Friedkin? Mi fa un po’ sorridere la storia del profilo basso, della sobrietà perchè poi si affittano un castello a Ladispoli e vanno in giro in Ferrari. Se questi sono i sobri, quelli vistosi che vengono con lo shuttle con Obama a servire i drink… A parte gli scherzi, tanti auguri. Ora attendiamo i fatti. Qualcosa piano piano si comincia a vedere, l’estromissione di Baldissoni, la partenza di Florenzi, ora vediamo che succede con Dzeko…c’è la bozza di qualcosa, ma la forma ancora non si intuisce. Per adesso però la Roma perde i pezzi, ma non capisco quali saranno i pezzi che arriveranno. Abbiamo un direttore generale che per sua stessa ammissione non mastica la materia calcistica, un proprietario che non maneggia la questione calcistica, Baldini è stato allontanato e non ci mancherà, dopo di che vorrei capire chi c’è rimasto a bottega…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “I Friedkin? Speriamo che questi facciano meno tuffi in piscina, e più fatti. Si chiedeva discontinuità col passato, essere più presenti e fare mercato, almeno era quello che dicevano i tifosi. Ora a parte il mercato, tutte le altre richieste non dico che sono già state soddisfatte, ma la strada intrapresa è quella. Baldini e altri dirigenti stanno piano piano sparendo. Ryan Fredkin si trasferirà qui, e piano tutti i pezzi andranno al loro posto. Serve pazienza, non è nemmeno un mese che hanno fatto il closing…Bisogna dare fiducia…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Leggo cose del tipo “Dan, Roma è tua“, “Dan accende il mercato, Smalling è tuo“, cose che mi fanno rabbrividire da parte della stampa… Smalling più vicino sarebbe accendere il mercato? Se è vero che Friedkin ha detto che vuole “privilegiare un approccio sostenibile e a lungo termine, piuttosto che soluzione rapide di dubbia durata” mi viene da pensare “ci risiamo“… Stadio a rischio? Se lui decide di farlo da un’altra parte, il progetto non si blocca… Per me se lo fanno a Tor di Valle pure meglio, così si sbrigano, ma non diamo credito a quelli che sono venuti adesso solo perchè hanno mandato via Pallotta. Però non facciamo come tutti i giornali, io non darei il sedere a questo prima di capire bene di cosa stiamo parlando. Fiducia? Una se la deve conquistare. Io sto con lui tutta la vita, ma leggere progetti a lungo termine mi fa pensare a Pallotta che diceva che la Roma sarebbe stata regina d’Europa nel giro di 4-5 anni…”

David Rossi (Roma Radio): “Presentarsi a Trigoria senza avvertire…che maleducazione (è ironico, ndr). Pare che sta a casa sua. Dan, vuoi comunicare la tua agenda? Incominciamo a fare come Pallotta, che non telefonava a nessuno. Almeno lui ai messaggini rispondeva, con Friedkin sarà molto più dura. E questo non gli farà avere simpatie, Roma è una città molto particolare. E c’è rammarico perchè ha stabilito il suo quartier generale fuori dalla città, sul mare…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Friedkin ieri a Trigoria? Bene…ricordiamoci quello che dicevamo di Pallotta, che a Trigoria non si faceva vedere mai. E’ molto importante che siano venuti. L’occhio del padrone ingrassa il cavallo. Bravi, bene così. Ora però ci si aspetta qualche cosa… Smalling coi soldi di Schick? Sui soldi di Schick dovete fare delle riflessioni: di quei soldi, 20 milioni sono per la Samp…quei soldi sono tutti di Ferrero…Florenzi? E’ molto strano che un giocatore che non vuole la Roma lo voglia il PSG… Ma perchè Fonseca pensa che Bruno Peres sia più bravo di Florenzi, è questa la vera domanda da farsi…”

Franco Melli (Radio Radio): “Friedkin? A me ricorda un parente facoltoso che arriva e non bussa coi piedi avendo le mani pieni di regali, e quindi di giocatori. Era molto meglio se avesse bussato coi piedi. Da quando si è inserito non c’è una cosa nuova, se non purtroppo il grave incidente di Zaniolo. …”

Roberto Renga (Radio Radio): “Anche io mi aspettavo che Friedkin annunciasse Smalling, e invece no. Anche se so che è quasi fatta. Lui è simpatico, ha una bella faccia pulita, ma se avesse allargato le braccia e fatto entrare Smalling sarebbe stato un bel colpo di scena… Florenzi? Andato via lui resta solo Peres. Il brasiliano ha fatto una buona seconda parte di stagione, ma tra lui e Florenzi io preferisco il secondo tutta la vita. Ora fra l’altro lo hai ceduto per un milioni, e per rimpiazzarlo dovrai spendere… L’unica spiegazione è che lui e Fonseca non si prendano proprio, e la storia della lite probabilmente era vera…”

Roberto Pruzzo (Roma Radio): “La cessione di Florenzi? Non è stato un errore e la Roma non lo rimpiangerà, e soprattutto non lo rimpiangerà l’allenatore, che non lo ha mai voluto. E’ strano che non vada bene per la Roma e lo sia per il PSG, ma se Fonseca non lo vuole…”

Redazione Giallorossi.net