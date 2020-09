Milik, il Napoli abbassa le richieste: De Laurentiis è disposto a cederlo per 28 milioni

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il Napoli abbassa le pretese per Arkadiusz Milik. Dai 40 milioni da cui si era partiti a inizio mercato, ora il prezzo richiesto dai partenopei per il proprio centravanti è crollato a 28 milioni, dopo una valutazione intermedia di 35 di qualche giorno fa.

A riferirlo è il giornalista Alessandro Austini de Il Tempo dai microfoni di Tele Radio Stereo nel consueto collegamento della mattina. Il prezzo richiesto si sta avvicinando a quello che la Roma potrebbe essere intenzionata a spendere per il polacco. I giallorossi non hanno fretta, sapendo che hanno il coltello dalla parte del manico dato che il giocatore è in scadenza e in rotta con il club.

A questo punto si potrebbe riaprire il discorso legato alla cessione di Edin Dzeko, corteggiato dalla Juventus. Qualora la Roma dovesse trovare l’accordo col Napoli per Milik, la partenza di Dzeko tornerebbe in forte discussione.

Fonte: Tele Radio Stereo