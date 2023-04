Il Fatto Quotidiano: “Roma esempio di quanto sia poco equo il FPF. Record di perdite ma nessuna conseguenza sportiva”

AS ROMA NOTIZIE – “La Roma rappresenta uno degli esempi di quanto sia poco equo il FFP”. Lo scrive l’edizione odierna de Il Fatto Quotidiano (A. Cordolcini) in un articolo che va all’attacco del club giallorosso e della Uefa, rea di essere poco trasparente nel controllo e nelle sanzioni dei club che non rispettano le regole del Fair Play Finanziario.

“Un club che in tre anni guadagna 600 milioni di euro e spende 1.2 miliardi senza pagare alcuna conseguenza in termini sportivi, cavandosela solamente con ammende economiche, è proprio l’opposto del principio di spese congrue alle proprie possibilità che si trova all’origine del concetto di fair play finanziario“, scrive il giornale.

“Nella stagione 2021/22 la Roma ha presentato un bilancio che sfiorato il record di perdite nella storia del calcio italiano: 220 milioni di euro. I conti in rosso non sono una novità in casa giallorossa, visto che sono quattordici anni consecutivi che vengono prodotte perdite. Ma nelle stagioni più recenti l’impennata è stata consistente. I giallorossi spendono come una squadra di fascia alta (infatti rientrano nella top 20 europea per uscite) avendo però entrate da classe media continentale.

Fino alla stagione 2026/27 la Roma potrà andare avanti a fare quello che vuole, perché a causa della mancanza di trasparenza in UEFA non sono chiare le modalità di applicazione di sanzioni sportive quali il blocco del mercato o l’esclusione dalle competizioni europee. E questo discorso vale anche per Inter e Juventus“, conclude il giornale.

Fonte: Il Fatto Quotidiano