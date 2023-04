“ON AIR!” – CENTO: “Siamo più forti, non abbiamo nulla da temere”, ROSSI: “Calma, la rimonta non è scontata”, PRUZZO: “Poche volte abbiamo vinto con due gol di scarto”, LO MONACO: “Dybala lo farei cominciare dalla panchina”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Alla Juve mi pare evidente che gli ridanno i 15 punti. Ma oggi abbiamo da pensare a oltre cose: stasera c’è Roma-Feyenoord. Si chiede l’ennesima serata di gloria a questa squadra e a questa società. Sono un po’ preoccupato perché si cita troppo spesso il fatto che la Roma di Mourinho nelle partita a eliminazione diretta ha un percorso netto. Si fa troppo riferimento a Roma-Salisburgo, a Roma-Real Sociedad, come se fosse scontata la rimonta di oggi. Io non sono d’accordo. E’ vero, la Roma ha questi precedenti e ci sarà uno stadio straordinario, è vero che la Roma ha dimostrato all’andata di essere superiore, che l’1 a 0 è casuale. Ma questo non ti dà la certezza di vincere, nel calcio non si sa mai. E’ una partita che va gestita con intelligenza, presenza di spirito, con voglia di dimostrare di essere superiori. Perchè il Feyenoord lo sa che la Roma è superiore e sa cosa gli aspetta stasera. Il pubblico? Non dico che sei già uno a zero, perchè non puoi mettere il gol sul tabellino, diciamo che sei mezzo a zero…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Ballottaggio a centrocampo? Io ho il dubbio anche su Ibanez-Llorente in difesa. Llorente sembra un Matic della difesa, un professorino, essenziale, testa alta e sa sempre dove mandare la palla…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La sentenza sul -15 alla Juve? In un processo dove il pm parla a favore dell’indagato è una cosa incredibile, ma a voi lo avete mai sentita una cosa del genere? Quando succede una cosa del genere, il processo è vinto. Si parla di errori madornali, di motivazioni sbagliate, e tu certi sbagli se sei un magistrato non lo puoi fare. Viene da pensare che sia stato fatto apposta a fare una cosa simile…La partita di stasera? Quello che conta sono i giocatori. Leggo di tanta gente che ha l’adrenalina a diecimila, ma forse è gente giovane. L’adrenalina a diecimila va bene per una finale, o al massimo una semifinale. Questa è una partita molto importante. L’esperienza della finale di Coppa Campioni e quella di coppa Uefa brucia ancora, e la vittoria della Conference è stata una liberazione. A parte il Napoli, che è stata la rivelazione della stagione, la seconda squadra più importante sarebbe la Roma se stasera vince…”

Paolo Cento (Rete Sport): “La Roma è più forte del Feyenoord, e siamo consapevoli che dobbiamo recuperare un gol. Non abbiamo nulla da temere, nell’uno contro uno vince sempre il giocatore della Roma, non ce n’è uno tra gli olandesi che regge il confronto con i nostri. Capisco la preoccupazione dei tifosi, ma la Roma è più forte e sono convinto che ce la giochiamo. E’ vero che la Roma non ha il gol facile, ma ha mille soluzioni per farlo. E poi in coppa è sempre riuscita a rimontare…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Se i tifosi potessero contribuire in maniera tangibile sul risultato di stasera, sarei un po’ più tranquillo. E invece sono i giocatori e Mourinho a scendere sul campo. Io Dybala me lo aspetto dal primo minuto, ma già sapere che sarà disponibile è qualcosa. Andrà comunque in campo una squadra che dà delle garanzie, almeno sulla carta, a prescindere dalla presenza di Dybala. La Roma senza di lui ha vinto delle partite, e se non c’è devi fare le stesse cose anche senza di lui…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Dybala? Mourinho deve capire se sta bene o no, se rischia qualcosa o no. E penso che sia responsabilità dei medici dare una risposta, oltre che del giocatore stesso. Credo che il test sarà qualche cambio di direzione veloce, e poi gli diranno se può giocare o no. Io comunque mi tengo nella testa la probabilità che se lo porta in panchina anche se sarà in grado di giocare. Perchè così se stai 2 o 3 a 0 non lo metti in campo e lo preservi per l’Atalanta, se invece devi cercare di recuperare, lo metti dentro con la prospettiva dei supplementari e dei rigori. Ecco perchè io lo porterei in panchina…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La partita di stasera? Sarà difficile, sono molto poche le volte in cui la Roma ha vinto con due gol di scarto. Attenti al Feyenoord, che non sarà stratosferico, ma sta dominando il campionato olandese…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Non dico che serve un’impresa, ma una partita senza sbavature perché se prendi un gol ne devi fare tre. Credo che la Roma ce la farà, c’è la spinta del pubblico, ed è più forte del Feyenoord. Ma non mi stupirei se andassero ai supplementari…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “Mi sento ottimista per la stasera, il Feyenoord non è così forte come alcuni dicono. E la partita dell’andata ha detto che la Roma meritava di più. Però rimontare l’1-0 è complicato, non è semplice…”

