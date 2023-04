Candela raggirato da un falso mediatore: truffa da mezzo milione di euro

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Voleva estinguere subito il mutuo con la banca e risparmiare 200mila euro, ma ora Vincent Candela rischia di perdere mezzo milione.

L’ex terzino della Roma – protagonista dell’ultimo scudetto giallorosso e campione del mondo con la Francia nel ‘98 – sarebbe stato oggetto di una truffa messa in atto da un falso mediatore, che aveva proposto al francese un affare apparentemente vantaggioso finalizzato a ripianare un debito di 700mila euro con il suo istituto bancario.

I fatti risalgono a quasi due anni fa. Come riporta Repubbica.it, nel giugno 2021 Candela viene convinto da Marco Landolfi – mediatore presentato all’ex calciatore da due amici fidati – a versare in un’unica soluzione 500mila euro che gli avrebbero consentito di estinguere definitivamente il mutuo acceso per acquistare la villa in cui il francese vive insieme alla famiglia.

Landolfi avrebbe persuaso il campione a fidarsi di lui illustrandogli i dettagli dell’operazione. Tutto sembra andare per il verso giusto e Candela si convince ad affidare al presunto mediatore mezzo milione di euro per chiudere la questione con Deutch Bank (l’istituto è totalmente estraneo ai fatti).

Con il passare delle settimane però non cambia nulla e, anzi, Landolfi inizia a limitare i contatti con il francese. Un atteggiamento che spinge l’ex calciatore a chiedere spiegazioni all’uomo a cui ha affidato i suoi soldi, ma le spiegazioni ricevute non lo convincono. Candela capisce il rischio di essere stato truffato e così decide di denunciare Landolfi.

Fonte: Repubblica.it