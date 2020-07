Roma, il fondo del Kuwait contatta Malagò e Totti. Ma Friedkin può chiudere entro Ferragosto

AS ROMA NEWS – James Pallotta si prepara a cedere la Roma, e per i tifosi giallorossi sarà un agosto bollente, scrive oggi Leggo (F. Balzani). Il presidente ha fretta di vendere: i conti del club fanno paura, i soci non vogliono partecipare all’aumento di capitale, e tutto questo sta portando a un’accelerata sul fronte cessione.

Al momento sono quattro i soggetti interessati all’acquisto della Roma: oltre a Dan Friedkin, sono in corsa un fondo sudamericano, uno russo, e uno del Kuwait. Quest’ultimo sembra quello più intenzionato a fare sul serio dato che, scrive Leggo, avrebbe già preso contatti con Giovanni Malagò e con Francesco Totti per un coinvolgimento nella trattativa.

Anche il fondo sudamericano non avrebbe problemi ad accontentare Pallotta, che per cedere la Roma potrebbe accontentarsi di ricevere 520 milioni, ma ci sono enormi dubbi sulle figure di riferimento del gruppo. Per questo le mani sicure di Friedkin sembrano davvero quelle destinate a raccogliere il testimone di Pallotta: il texano spinge e la distanza con le richieste del bostoniano potrebbe essere colmata a breve, già entro Ferragosto.

Fonte: Leggo