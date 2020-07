“ON AIR!” – MAGNI: “Florenzi rinforzo perfetto per la destra”, ALIPRANDI: “Cessione entro Ferragosto solo a Friedkin”, FOCOLARI: “Pellegrini? Se è così scarso, datelo alla Lazio”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Stanno provando a farmi terra bruciata intorno. Denunce, lettere e registrazioni alla Roma, ve lo garantisco… Mandano le registrazioni alla Roma per far vedere che ne parlo male. Ma come, non ero un cameriere della Roma? Se volete fare a sportellate con me, io ci sto. Ma fate i maschi, invitatemi a prendere un caffè… E non prendetevela con le persone che stanno vicino a me, perchè fate del male a me… Ascoltatori attenti, stanno provando a smontare questa trasmissione, ve lo do per certo, ve lo garantisco…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Il mercato della Roma? Io non mi aspetto grosse rivoluzioni rispetto alla rosa che hai, ci saranno dei puntellamenti. Le cessioni saranno numerose, a cominciare da Under e Kluivert. Non penso nemmeno che sarà confermato Zappacosta, che in questo modulo non è molto adatto… Bruno Peres lo amiamo, ma non possiamo ripartire da lui. C’è stata la sua riabilitazione, ma non puoi mica pensare di presentarti con lui titolare il prossimo anno…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “A sinistra hai Spinazzola, e nel momento in cui non hai lui puoi sempre rimettere Kolarov. A destra invece serve un titolare: Florenzi sarebbe perfetto, sparato… Ma viene dal vivaio, ed è una plusvalenza… Alla Roma se vieni dal vivaio, sei segnato, perchè siccome sei costato zero stai là appeso in bella vista…”

Jacopo Aliprandi (Rete Sport): “Vendita della Roma entro Ferragosto? A me non risulta, non ci stiamo coi tempi, sarebbero troppo ristretti. L’unico gruppo che può acquistare la Roma entro quella data è quello di Friedkin, dato che ha già fatto la due diligence. Gli altri fondi, Kuwait e sudamericano, non avrebbero il tempo per acquistare la Roma entro agosto…In questo momento c’è una sorta di stallo…”

David Rossi (Roma Radio): “Insomma, siamo dei ladri…(è ironico, ndr). Ho letto dieci accuse di furto e dieci versioni diverse per il rigore dato a Dzeko…Ma siccome siete un gruppetto, tipo i Figli di Satana, almeno mettetevi d’accordo e scegliete una sola accusa… Io sono stato il primo a dire che la regola è sbagliata, ma se esiste va rispettata…”

Iacopo Savelli (Roma Radio): “Il rigore contro la Fiorentina? Quando riguarda la Roma si apre un discorso di giorni e giorni, ma non mi pare di aver letto fondi quando gli episodi erano stati contro la Roma. L’altra squadra della Capitale ha avuto 487 rigori a favore ed è in Champions anche per questo, Caicedo contro la Fiorentina fa un volo che è una cosa comica, ma io non ho letto scuse o altro. Lì c’è simulazione, qua invece non c’è niente!…”

Riccardo Gentile (Rete Sport): “Alla Roma è andata male in Europa League, il Siviglia non perde da febbraio, ha fatto gli stessi punti dell’Atletico, ha la terza miglior difesa del campionato. Non ha giocatori per i quali farei follie, ma ha un gran collettivo. Sarà un avversario molto duro. Ma se la Roma dovesse passare il turno acquisirebbe grande convinzione nei propri mezzi. La Roma sta adottando ora un sistema di gioco più corretto per esaltare le qualità di alcuni giocatori. Spinazzola in quel ruolo è tutta un’altra storia…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Sturridge come vice Dzeko? Ha fatto una bella carriera…però ti dico no. Parliamo di un giocatore che al momento è in ottica Benevento…”

Marco Juric (Rete Sport): “Veretout-Napoli è una notizia completamente falsa. Per Under ora i partenopei stanno prendendo tempo, non è una priorità, dopo aver preso Osimhen prima devono cedere Milik e Allan…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Pellegrini? Ha fatto un frontale tremendo, è andato contro un muro…gli è andata bene. E’ un giocatore che si deve adattare al nuovo sistema, ma l’intermedio di centrocampo è il suo ruolo naturale. Secondo me lui oltre agli assist può fare anche i gol, ha capacità di inserimento. Per me è un grande giocatore…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Pellegrini? Se siete così sicuri che sia scarso, datelo alla Lazio che lì di sicuro gioca. E’ un gran giocatore, io penso che sia un giocatore importante, e qui a Roma spesso sopravvalutiamo o sottovalutiamo certi giocatori. Il suo ruolo è intermedio di centrocampo, non è un trequartista… Nella Roma c’è stato un periodo della carriera in cui contestarono anche De Ross, uno che è stato tra i 3-4 migliori centrocampisti d’Europa…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Io me lo ricordo Pellegrini nella Primavera, mi ricordava Agostino…me lo ricordo mel centrocampo a tre. Poi dopo si è adattato al modo di giocare e al modulo scelto dall’allenatore. Lui prima faceva il centrocampista a tutti gli effetti, e penso che sarebbe perfetto nel centrocampo a tre. Ma parlarne a Roma è difficile perchè qui la gente non lo sopporta… Pellegrini è diventato come Florenzi per la tifoseria, e questo mi dispiace molto…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Ho la sensazione che a forza di dire che Pellegrini sia sopravvalutato, alla fine venga sottovalutato. Per me è un bel giocatore, io ci costruirei una squadra intorno a un giocatore così. Non è uno che ti vince le partite da solo, ma è uno che può guidarti la squadra. Cederlo ora che non sta facendo bene sarebbe un errore, poi te ne pentiresti. Secondo me lo si sta massacrando troppo questo ragazzo, ha grandi doti, e per la Roma sarebbe un peccato perderlo. Lo si comincia a sottovalutare, secondo me starebbe bene anche nel centrocampo della Juventus… Ma non pensiamo che questo succeda solo a Roma, San Siro ha distrutto fiori di giocatori…”

Redazione Giallorossi.net