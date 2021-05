Il futuro di Fonseca: Benfica o Zenit, ma Paulo vorrebbe restare in Italia

NOTIZIE AS ROMA – Il lungo addio di Fonseca, iniziato un paio di settimane fa con l’annuncio che non sarebbe stato più il tecnico della Roma il prossimo anno più l’ingaggio di Mourinho è culminato dopo il derby vinto sabato.

Paulo sceglie Twitter per ringraziare la tifoseria romanista e lo fa portando a casa il 2-0 contro la Lazio. Un saluto che il buon cuore della piazza accompagna con like e retweet per un tecnico che non ha lasciato il segno per i risultati, ma che verrà ricordato per il bon ton dimostrato in questi due anni.

Il futuro del portoghese è ancora da scrivere: sabato ha dribblato la domanda sui possibili scenari. Di certo ci sono stati contatti con il Tottenham, lo Zenit e il Benfica. A Paulo, però, non dispiacerebbe restare in Italia. Con Spalletti al Napoli e Gattuso verso la Fiorentina, la possibilità appare remota.

Fonte: Il Messaggero