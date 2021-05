Bruno Peres saluta la Roma. Il presidente del Trabzonspor: “Affare chiuso, firma tra 8-10 giorni”

AS ROMA CALCIOMERCATO – La notizia non coglie di certo di sorpresa, ma ora arriva la conferma ufficiale: Bruno Peres al termine della stagione lascerà la Roma a parametro zero e diventerà un nuovo giocatore del Trabzonspor.

A confermarlo è lo stesso presidente del club turco Ahmet Agaoglu, che ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa sulle prossime mosse di mercato dopo la vittoria nell’ultima giornata di campionato contro il Genclerbirligi.

“Bruno Peres e Gervinho sono affari chiusi. Arriveranno per la firma entro 8-10 giorni, a seconda della situazione e delle possibilità di viaggio“.