ROMA-LAZIO 2-0, i voti dei quotidiani: Fuzato e Karsdorp, serata di grazia. Darboe incanta, Dzeko da applausi

NOTIZIE ROMA CALCIO – La Roma si toglie la soddisfazione di portarsi a casa l’ultimo derby stagionale battendo la Lazio per due a zero. Sui giornali spiccano le prove di Fuzato e Karsdorp in difesa e di Darboe a centrocampo.

In attacco prestazione al top di Edin Dzeko, che si merita la standing ovation dei compagni. Bene anche Pedro, decisivo nel suo ingresso in campo. Le uniche insufficienze le incassa Ibanez.

Di seguito tutti i voti dei principali quotidiani oggi in edicola ai giocatori giallorossi scesi in campo ieri sera all’Olimpico:

LA GAZZETTA DELLO SPORT (CECCHINI)

Fuzato 7; Karsdorp 7, Mancini 6.5, Ibanez 5.5, Bruno Peres 6.5; Darboe 7, Cristante 6.5; Mkhitaryan 7, Pellegrini 6, El Shaarawy 6.5; Dzeko 7. Allenatore: Fonseca 7. Subentrati: Kumbulla 6.5, Santon 6, Pedro 7, Villar 6, Borja Mayoral S.V.

CORRIERE DELLO SPORT (PATANIA)

Fuzato 7; Karsdorp 6.5, Mancini 6.5, Ibanez 5.5, Bruno Peres 5.5; Darboe 7, Cristante 6; Mkhitaryan 7, Pellegrini 6.5, El Shaarawy 6.5; Dzeko 7.5. Allenatore: Fonseca 7. Subentrati: Kumbulla 6.5, Santon 6, Pedro 7, Villar 6, Borja Mayoral S.V.

IL MESSAGGERO (ANGELONI)

Fuzato 8; Karsdorp 6.5, Mancini 6.5, Ibanez 5, Bruno Peres 6.5; Darboe 7, Cristante 6.5; Mkhitaryan 7.5, Pellegrini 6, El Shaarawy 6; Dzeko 7.5. Allenatore: Fonseca 7. Subentrati: Kumbulla 6.5, Santon 6, Pedro 7, Villar 6.5, Borja Mayoral S.V.

CORRIERE DELLA SERA (VALDISERRI)

Fuzato 7; Karsdorp 6.5, Mancini 7, Ibanez 5, Bruno Peres 6.5; Darboe 7.5, Cristante 6.5; Mkhitaryan 6.5, Pellegrini 6, El Shaarawy 5.5; Dzeko 7.5. Allenatore: Fonseca 7.5. Subentrati: Kumbulla 7, Santon 6, Pedro 7, Villar 6, Borja Mayoral S.V.

LA REPUBBLICA (PINCI)

Fuzato 7.5; Karsdorp 6.5, Mancini 6.5, Ibanez 4.5, Bruno Peres 5; Darboe 7, Cristante 6.5; Mkhitaryan 7.5, Pellegrini 6, El Shaarawy 6; Dzeko 8. Allenatore: Fonseca 7.5. Subentrati: Kumbulla 6, Santon 6, Pedro 7.5, Villar 6.5, Borja Mayoral S.V.

IL TEMPO (AUSTINI)

Fuzato 7; Karsdorp 7.5, Mancini 6.5, Ibanez 5.5, Bruno Peres 6; Darboe 7.5, Cristante 7; Mkhitaryan 7.5, Pellegrini 6.5, El Shaarawy 6.5; Dzeko 8. Allenatore: Fonseca 7. Subentrati: Kumbulla 7.5, Santon 6, Pedro 7.5, Villar 6.5, Borja Mayoral S.V.

LA STAMPA (DE SANTIS)

Fuzato 7; Karsdorp 6.5, Mancini 6, Ibanez 5.5, Bruno Peres 6; Darboe 7, Cristante 6.5; Mkhitaryan 7, Pellegrini 6.5, El Shaarawy 6; Dzeko 7. Allenatore: Fonseca 7. Subentrati: Kumbulla 6.5, Santon 6, Pedro 7, Villar 6, Borja Mayoral S.V.