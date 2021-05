Roma, ottanta milioni per il mercato. Decide tutto Mou. Dzeko resta, ma è in arrivo un altro centravanti

AS ROMA CALCIOMERCATO – La nuova Roma di Mourinho prende forma, racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo). Lo Special One da Londra sta già lavorando sulla programmazione della nuova stagione, che dovrebbe cominciare a luglio, tra l’otto e il dieci. Il tecnico portoghese inciderà su tutte le scelte, anche sulle strategie di marketing e comunicazione.

Tiago Pinto è in contatto quotidiano con Mourinho e porta avanti le trattative per rinforzare la squadra. Il budget della Roma per il prossimo anno si aggirerà attorno agli ottanta milioni, ma molto dipenderà dall’uscita dei giocatori in esubero.

La prossima settimana è in programma un incontro con il procuratore di Edin Dzeko e Alessandro Florenzi, Alessandro Lucci. Il primo ha un altro anno di contratto. Il bosniaco piace a Mourinho e potrebbe restare per l’ultimo anno. Ma l’eventuale conferma di Dzeko non escluderebbe l’arrivo di un altro centravanti, oltre alla conferma del prestito di Mayoral.

Così come con l’arrivo del portoghese ci sono maggiori possibilità che Florenzi torni in giallorosso. Saranno confermati di sicuro Mancini, Smalling, Calafiori, Karsdorp, Veretout, Cristante, Zaniolo e Pellegrini. Il resto della rosa è sul mercato.

Fonte: Corriere dello Sport