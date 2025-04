Il Galatasaray attacca Mourinho con un cartoon sui social: Josè finisce in un manicomio con la camicia di forza (VIDEO)

ALTRE NOTIZIE – Dopo il derby infuocato in Coppa di Turchia, vinto dal Galatasaray per 2-1 contro il Fenerbahce di Mourinho, il club giallorosso ha lanciato una provocazione social destinata a far discutere. Sul profilo ufficiale è apparso un video animato con protagonista lo Special One, accompagnato dalla didascalia: “Il Galatasaray ti fa impazzire”.

Nel filmato, Mourinho appare cartonizzato mentre in conferenza stampa pronuncia chiaramente “Galatasaray” e “Okan Buruk”. La scena si sposta poi in una camera da letto, dove l’allenatore portoghese legge la notizia della vittoria del Gala, prima di sprofondare in un incubo: sogna l’esultanza di Osimhen e compagni, Buruk che applaude e Icardi che gli mima il gesto del sonno.

Al risveglio, la sorpresa finale: lo Special One si ritrova in un manicomio, bloccato da una camicia di forza. Un post ironico e pungente che aggiunge ulteriore pepe a una rivalità già accesissima. E che di certo non contribuirà a rendere lo scontro meno infuocato.