Dybala accelera, la Roma sorride: pronto per il ritiro estivo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Buone notizie per la Roma: Paulo Dybala tornerà in campo prima di settembre. L’intervento subito dall’argentino a Londra non ha richiesto la ricostruzione del tendine, ma solo l’asportazione di una piccola parte, una tecnica diffusa nei paesi anglosassoni che ha ridotto significativamente i tempi di recupero. L’attaccante ha già abbandonato le stampelle e cammina senza problemi, e tra poche settimane potrà tornare a correre.

Dybala sarà pronto per il ritiro estivo della Roma, ma anticiperà il rientro a Trigoria per iniziare ad allenarsi già a fine giugno. Il club ha seguito con attenzione tutto il processo, con i Friedkin sempre aggiornati e presenti nella gestione dell’operazione e del recupero. Il timore iniziale che potesse saltare l’inizio della prossima stagione è stato fugato: la scelta dell’intervento chirurgico si è rivelata la più sicura, evitando il rischio di recidive, che con la terapia conservativa sarebbe stato del 45%.

Il numero 21 giallorosso continua la riabilitazione senza affrettare i tempi: il recupero completo resta la priorità, sia per lui che per la Roma. Nel frattempo, Dybala non si allontana dalla squadra: va a Trigoria quotidianamente e domenica sarà all’Olimpico per assistere alla sfida contro la Juventus, una gara a cui avrebbe voluto partecipare da protagonista.

Sul futuro non sembrano esserci dubbi: Dybala vuole restare alla Roma almeno per un’altra stagione e il club punta ancora su di lui. L’operazione ha dato garanzie mediche e psicologiche, permettendogli di tornare in campo senza timori. E per la Roma, questa non è solo una buona notizia: è un segnale fondamentale per la prossima stagione.

Fonte: Corriere dello Sport