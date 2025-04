Ranieri rinforza la mediana in vista della Juve

NOTIZIE AS ROMA – Ranieri resta concentrato sulla volata Champions e sulla prossima, delicatissima sfida contro la Juventus. Il tecnico sta tenendo alta la concentrazione dei ragazzi in vista della volata finale. Otto partite durissime e tutte da giocarsi al massimo per raggiungere un risultato che avrebbe del clamoroso.

Il tecnico giallorosso può sorridere per il recupero completo di Zeki Celik e sta lavorando a una formazione più equilibrata e sostanziosa a centrocampo, con Leandro Paredes, Bryan Cristante e Mahamadou Koné a garantire solidità e copertura. In avanti, accanto a Dovbyk, spazio a Matías Soulé, ex talento del vivaio bianconero, motivato a lasciare il segno contro la sua ex squadra e a cui Ranieri affida tantissimi consigli.

Grande attesa anche per Paulo Dybala, che seguirà il match dalla tribuna. L’argentino, fermo ai box per infortunio, sta comunque vivendo la squadra da vicino e nei prossimi giorni inizierà la riabilitazione. Il suo recupero sarà cruciale per il rush finale della stagione, ma intanto la Joya affiancherà Ranieri a Trigoria in un ruolo quasi da team manager, supportando i compagni in vista delle ultime decisive sfide.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Leggo / Il Messaggero