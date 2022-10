Il Gallo canta, Roma ancora in vita

AS ROMA NEWS – Il Gallo tiene in vita la Roma. Il pari di Siviglia, ottenuto sul campo non facile del Betis, permette ai giallorossi di giocarsi il passaggio del turno (da secondi) nelle ultime due partite del girone di Europa League. La qualificazione dunque è tutta nelle mani dei ragazzi di Mou.

Ma la sensazione è che, con un po’ di fortuna e di audacia in più, le cose nel girone sarebbero potute andare molto diversamente. Il Betis, squadra tecnicamente dotata ma con degli evidenti limiti, porta a casa 4 punti dal doppio confronto con i giallorossi senza però averli pienamente meritati.

Anche ieri, come all’Olimpico, il risultato sarebbe potuto essere diverso se la Roma avesse dato più concretezza alle palle gol costruite e se la dea bendata non le avesse ancora una volta voltato le spalle: il gol di Canales col quale gli spagnoli si portano avanti è un tiro estemporaneo reso imparabile da una sfortunata deviazione di Ibanez.

La Roma però, oltre a una conclusione ciccata di Pelllegrini e un gol di Belotti annullato per fuorigioco, combina poco. Nella ripresa la squadra, che con le due punte e i cinque a centrocampo appare più equilibrata anche se sempre farraginosa nella manovra, comincia a spingere con più insistenza. Decisivo l’ingresso in campo di Mady Camara al posto di uno spento Matic: il guineano si mette subito in mostra con un inserimento in area completato da un assist decisivo per Belotti.

ll Betis tenta una timida reazione, ma senza creare grossi patemi d’animo dalle parti di Rui Patricio. Gli spagnoli sembrano accontentarsi del pari, che è comunque un buon risultato vista la loro classifica. La Roma dal canto suo non fa granché per tentare di vincerla, non avendo le forze ma anche quel pizzico di coraggio per tentare di riaprire il discorso primo posto nel girone.

Di positivo c’è comunque il risultato su un campo difficile, oltre a una prestazione difensivamente soddisfacente contro avversari temibili. La manovra offensiva resta invece troppo lenta e poco efficace, con tanti errori tecnici, resa più imprevedibile dall’ingresso di Mady Camara, giocatore apparso un po’ arruffone e tecnicamente rivedibile, ma capace comunque di dare un passo diverso alla mediana.

La coppia Abraham-Belotti ha funzionato a metà: il Gallo ha dato segnali evidenti di ripresa, mentre l’inglese continua pericolosamente a stentare, in evidente stato confusionale. Lo si capisce anche dai gesti plateali di disperazione che si susseguono a ogni occasione fallita o pallone sbagliato. Urge un gol che possa permettergli di sbloccarsi.

La Roma dunque si giocherà il passaggio ai sedicesimi solo battendo prima l’Helsinki in Finlandia e poi il Ludogorets (che ieri ha avuto la meglio sull’HJK per 2 a 0) all’Olimpico nell’ultima sfida del girone. Due partite alla portata dei giallorossi per i valori tecnici espressi dalle avversarie, ma tutte da giocare, e dall’esito per niente scontato.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini