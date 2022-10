PELLEGRINI: “Noi superiori alla Roma, sono molto orgoglioso di questo gruppo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Manuel Pellegrini, allenatore del Betis, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di Europa League che si è appena giocato allo stadio Benito Villamarin contro la Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico degli spagnoli ai microfoni dei giornalisti:

“Sono molto contento della qualificazione, mancano ancora due partite per cercare di raggiungere il primo posto. Avere 10 punti su 12 e ottenere 4 punti dalla Roma in due partite è molto bello.

Siamo stati superiori alla Roma e anche oggi nel primo tempo abbiamo dominato di più la partita. Il secondo tempo è stato più equilibrato. Sono molto orgoglioso di questo gruppo, hanno grande ambizione e grande spirito di squadra.

Non ci sono titolari regolari. Non c’è squadra ‘A’ e nessuna squadra ‘B’. Ci sono 25 giocatori che sono concentrati per superare il girone. Fekir è infortunato e dobbiamo trovare un sostituto in quel posto. Un giocatore può giocare tre partite in una settimana e Canales è pronto a farlo. Ora penseremo a quale sarà la squadra migliore per la partita di domenica. L’obiettivo che abbiamo è provare a battere l’Almería, non pensiamo oltre”.